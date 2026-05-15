17:41, 15 мая 2026

Рубль резко укрепился к одной из главных мировых валют

ЦБ понизил на 1,11 рубля официальный курс евро в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) резко понизило официальный курс евро в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки евро в субботу-понедельник, 16-18 мая, составят 85,18 рубля. Для сравнения, в пятницу, 15-го числа, курс одной из главных мировых валют в России находился на уровне 86,29 рубля. Таким образом, официальный курс евро понизили на 1,11 рубля.

Курс мировой резервной валюты (доллара) остался почти без изменений, на уровне 73,13 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, упали на 6 копеек — с 10,79 до 10,73 рубля.

Нынешний курс рубля к основным мировым валютам ряд экспертов считают излишне крепким. При таком раскладе российские экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет недосчитывается поступлений с продаж энергоресурсов, пояснял глава ВТБ Андрей Костин.

Более оптимальным вариантом для российской экономики он назвал коридор 90-100 рублей за доллар. Однако жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, сетовал глава национального Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, приводит лишь к дополнительному укреплению рубля.

