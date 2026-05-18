Власти ответили на сообщения о массовом бегстве жителей из района пропажи семьи Усольцевых

Данные о массовом бегстве жителей населенных пунктов в районе Кутурчинского Белогорья, где в сентябре 2025 года пропали супруги Ирина и Сергей Усольцевых вместе с их пятилетней дочерью, не соответствуют действительности. Информацию об этом опровергла глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь в беседе с ТАСС.

Как пишет агентство, сообщения о том, что из-за случая с семьей Усольцевых в районе в Кутурчинского Белогорья боятся жить люди, появилась в ряде федеральных СМИ. Утверждалось, что население якобы массово продает свои дома и уезжает.

«Это неправда, бред сивой кобылы», — отреагировала представительница местных властей.

По словам Бондарь, также недостоверна информация о том, что в Кутурчине часто пропадают люди. «Это не так, с семьей Усольцевых такой случай первый», — заявила чиновница.

Ранее стало известно, что специалисты вновь выехали в район пропажи семьи Усольцевых. Группа из четырех человек оценит обстановку, чтобы понять, насколько целесообразно выводить туда людей для возобновления масштабных поисков.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. За несколько месяцев поисков никаких следов семьи так и не обнаружили. Мероприятия осложнялись погодными условиями. Среди версий исчезновения россиян рассматриваются многочисленные варианты несчастного случая. В свою очередь, сын Ирины Усольцевой от первого брака считает, что семья жива.