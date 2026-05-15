Появилась новая информация о поисках семьи Усольцевых

Специалисты выехали для разведки в район пропажи семьи Усольцевых

Специалисты выехали для проведения разведки в район пропажи семьи Усольцевых. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на руководителя отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлану Торгашину.

По ее словам, на данный момент в разведывательно-подготовительных работах задействовали четверых человек и две единицы техники.

«Это разведка местности, смотрят, где сошел снег, какая обстановка, где еще мокро, сыро, грязно, насколько целесообразно, допустим, сейчас людей туда выводить. Точных дат, когда возобновятся масштабные поиски, пока нет», — пояснила Торгашина.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов людей так и не обнаружили. В январе 2026 года исчезнувших россиян искали на участках местных жителей: в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках.