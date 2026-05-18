17:07, 18 мая 2026Мир

Иран захотел привлечь Россию к мирной сделке с США

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Caren Firouz / Reuters

Иран рассматривает возможность передачи своего обогащенного урана России вместо его отправки в США в рамках потенциальной мирной сделки с США. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«Иранская сторона согласилась на длительное замораживание ядерной программы вместо полной ее ликвидации при условии, что высокообогащенный уран, оцениваемый в 400 килограммов, будет передан России, а не Америке», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, Иран также может отказаться от требований о компенсации ущерба в обмен на экономические уступки со стороны Вашингтона.

Кроме того, Тегеран предложил поэтапное открытие Ормузского пролива, предусматривающее гарантированное участие Пакистана и Омана в урегулировании любых конфликтов в регионе пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отчаянно заинтересован в заключении мирного соглашения с Вашингтоном. «Они отчаянно хотят подписать [сделку]. Но они предлагают сделку, а потом присылают документ, который не имеет ничего общего со сделкой. Я им говорю: "Вы что, с ума сошли?"» — сказал американский лидер.

