16:13, 18 мая 2026

В России нашли новый способ борьбы с дефицитом электроэнергии

«Ъ»: Генерирующим компаниям собрались запретить прямое подключение дата-центров
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Правительство России обсуждает запрет для владельцев генерации электроэнергии на прямое подключение потребителей, чем, как правило, пользуются дата-центры. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, пишет «Коммерсантъ».

Если решение будет принято, то все технологические присоединения (ТП) отдадут на откуп сетевым организациям. Поводом для таких мер называется борьба с дефицитом мощности, с которым страна сталкивается из-за проблем с модернизацией и строительством электростанций.

В Сибирской генерирующей компании (СГК) объясняют, что прямое ТП позволяет потребителю сократить затраты, потому что ему не надо строить линии электропередачи от станции до подстанции сетевой компании. Изменение регулирования приведет к увеличению расходов.

Представитель «Россетей» указал, что запрет поспособствует сохранению устойчивой работы электроэнергетических систем страны. Дело в том, что присоединение сторонних новых потребителей, не учтенных при разработке схем выдачи мощности, приводит к изменению условий и режимов работы электросистем, в том числе в балансе мощности и электроэнергии.

Тем не менее в «Сообществе потребителей энергии» называют странным расширение полномочий сетевых организаций, поскольку оно «больше похоже на навязывание посредника с целью пополнить сетевую выручку за счет избыточной стройки или несуществующих потерь, а не на действительное упорядочивание процессов».

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указал, что логика в аргументах есть у обеих сторон. Запрет на возможность прямого подключения действительно ударит по расходам отдельных потребителей и их возможности присоединения к Единой энергетической системе (ЕЭС).

Однако если брать регионы с прогнозируемым дефицитом мощности, то в них сложившаяся практика ставит под угрозу энергоснабжение широкого спектра отраслей. Так или иначе, обсуждаемое решение выгодно электросетевому комплексу, поскольку в целом приведет к увеличению его выручки за счет больших платежей конечных потребителей.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России выросла сразу на 14,4 процента, до 474,4 миллиарда рублей.

