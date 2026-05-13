Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:06, 13 мая 2026Экономика

Долги за электроэнергию в России резко выросли

ЦФР сообщил о росте задолженности на розничном рынке электроэнергии в РФ на 14 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам первого квартала 2026 года задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России выросла сразу на 14,4 процента, до 474,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал член правления и первый заместитель предправления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структура «Совета рынка», который объединяет участников оптового рынка электроэнергии и мощности) Дмитрий Чернов, передает РИА Новости.

Всего за минувший год расчеты на розничном рынке ухудшили потребители большинства федеральных округов, за исключением Уральского, Северо-Западного и Приволжского.

Из общей задолженности 21 процент приходится на потребителей из Центрального федерального округа, 17 процентов — на Приволжский округ, а 16 процентов — на Северо-Кавказский.

Ранее вице-премьер Александр Новак призвал что-то сделать с проблемой массовых неплатежей за электроэнергию и потерями в электросетях в республиках Северного Кавказа. Пять лет назад регион отвечал за половину задолженности в стране, но теперь в связи с общим ростом долгов его доля снизилась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карл III сделал заявление об Украине и НАТО

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

    Названа самая модная замена скинни-джинсам

    Овечкин прилетел в Москву

    Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

    В России усомнились в адекватности Трампа из-за желания присоединить Венесуэлу к США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok