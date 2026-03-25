В России призвали сделать что-то с неплатежами за электроэнергию на Северном Кавказе

Новак призвал решить проблему неплатежей за электроэнергию на Северном Кавказе

С проблемой массовых неплатажей за электроэнергию и потерями в электросетях в республиках Северного Кавказа необходимо что-то сделать. Об этом на коллегии Министерства энергетики России заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

Он назвал тему, касающуюся системных проблем в энергетике региона, важной, но нерешенной. «Я имею в виду собираемость платежей, и соответственно, снижение потерь в электрических сетях», — объяснил чиновник.

Также он указал на необходимость продолжить работу по территориальной консолидации сетевых организаций по всем регионам России. На сегодняшний день слишком большая доля энергетической сетевой инфраструктуры по всем регионам России «используется неэффективно в рамках существующего законодательства».

Северный Кавказ еще пять лет назад отвечал за половину задолженности за электроэнергию на российском рынке. Причинами исторически считаются большой объем хищений и сложность сбора денег с конечных потребителей. Проблема уже тогда признавалась существенной, но ее решения найти не удавалось.

В октябре 2025 года министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал, что дефициты электроэнергии в различных регионах в совокупности достигли 25 гигаватт. По его мнению, без ускоренного строительства новой генерации национальная экономика начнет стагнировать.