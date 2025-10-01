Российский министр признал рост дефицита электроэнергии в стране

Глава Минэнерго РФ Цивилев заявил о росте дефицита электроэнергии до 25 гигаватт

Дефициты электроэнергии в различных регионах России в совокупности достигли 25 гигаватт. Об этом в интервью изданию «Эксперт» рассказал министр энергетики страны Сергей Цивилев.

По его словам, без перехода к «проактивной модели развития энергетики» экономика страны начнет стагнировать, потому что у нее не останется необходимых мощностей. В настоящее время ситуация развивается по модели отстающего удовлетворения спроса на электроэнергию и мощность с задержкой в среднем в два-три года.

Цивилев подчеркнул, что перед ними, по сути, стоит задача «строительства новой системы электроэнергетики России», что сопоставимо с задачами ГОЭЛРО (разработчик плана электрификации страны в СССР).

Для начала таких работ в ведомстве разрабатывает закон об электроэнергетике, который должен обеспечить ввод более пяти гигаватт мощностей ежегодно в период до 2025 года, что требуют стратегические документы. Нынешние консервативные подходы, признал министр, делают выполнение этой задачи невозможной.

В первую очередь для развития нужны деньги. По словам министра, речь идет о централизованном проектном заемном финансировании энергостроек на льготных условиях с привлечением частного капитала, за которое будет отвечать государственный институт развития. Имеющихся в распоряжении сейчас средств для решения задач не хватит.

Отдельно министерство предлагает управлять спросом на электроэнергию, в том числе оплачивать добровольное снижение потребления в дефицитных районах до момента строительства новых мощностей.

В прошлом году Цивилев уже предупреждал, что резервы в энергетике, остававшиеся после распада СССР, уже исчерпаны, а в настоящее время отрасль испытывает недостаток финансирования. Кроме того, проблемой остается отказ западных стран поставлять оборудование для модернизации ТЭЦ, из-за которых работы приходится переносить, потому что его аналогов в России нет.