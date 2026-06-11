Посол РФ в Бельгии Гончар: Европа становится производственной базой для Украины

Российский посол в Бельгии Денис Гончар в интервью «Известиям» заявил, что Европа фактически превращается в производственную базу для Украины, становясь соучастником конфликта.

По его словам, Минобороны России уже опубликовало список адресов европейских предприятий, выпускающих ударные беспилотники и их компоненты, и этот перечень может быть расширен.

«С нашей стороны предельно ясное предупреждение подобным "предпринимателям" вынесли в Минобороны, опубликовав список их адресов. Как вы понимаете, он вполне может быть расширен», — сказал дипломат.

Гончар также отметил, что решение о том, стоит ли подвергать свои народы таким рискам, остается за гражданами стран НАТО и Евросоюза.

Ранее стало известно, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) заставили украинского лидера Владимира Зеленского написать президенту России Владимиру Путину оскорбительное письмо для обострения конфликта.