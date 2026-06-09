Раскрыта причина давления ЕС на Зеленского с письмом для Путина

AntiDiplomatico: ЕС заставил Зеленского написать Путину письмо для обострения конфликта

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) заставили украинского лидера Владимира Зеленского написать президенту России Владимиру Путину оскорбительное письмо для обострения конфликта. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.

«Другими словами, именно Европа спонсирует Киев и финансирует его деньгами и оружием; именно Европа хочет, чтобы война продолжалась, и говорит Зеленскому написать Путину таким образом, чтобы российский президент недвусмысленно призвал войска "продолжать работу"», — говорится в материале.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямые переговоры между Украиной и Россией, а также провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

Путин отреагировал на послание главы Украины, указав на наличие в письме «элементов хамства». Российский лидер отметил, что в условиях украинского конфликта не стоило переходить к публичной дискуссии. Глава государства добавил, что пока не видит смысла в прямых переговорах.