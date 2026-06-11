Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 11 июня 2026Наука и техника

В России испытали торпеду УМТ для беспилотников

КТРВ испытала малогабаритную торпеду УМТ для беспилотников
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Универсальная малогабаритная торпеда УМТ, которую можно применять с боевых беспилотников, прошла предварительные испытания. Об этом сообщает ТАСС.

Изделие разработала Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Представитель предприятия отметил, что УМТ можно использовать для поражения подводных лодок и необитаемых подводных аппаратов.

«Применяется с вертолетов, самолетов, боевых беспилотников. Торпеда прошла предварительные испытания», — сказал он на полях международного военно-морского салона «Флот-2026».

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В мае стало известно, что атомные подводные лодки проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» Военно-морского флота России прикрыли антидроновыми сетями.

В апреле Минобороны России сообщило, что корвет «Гремящий» проекта 20385 в ходе учений применил торпеду комплекса «Пакет-НК» по субмарине условного противника. Подлодку обнаружил вертолет Ка-27ПЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет Зеленского вернулся в Польшу после полетов в обход страны. Глава Украины летал через Молдавию после скандала с Варшавой

    Европейская страна выступила против передачи средств Украине из Фонда мира ЕС

    Мэр города занялась сексом с 16-летним другом сына у него на глазах

    В России испытали торпеду УМТ для беспилотников

    Иран вновь закрыл проход через Ормузский пролив

    Названа производственная база для Украины

    Россияне в 2026 году начали больше работать

    В Германии назвали кандидата на роль переговорщика с Россией

    Бывший глава МИД Украины отреагировал на слова Зеленского о переломном моменте

    На подлете к Москве сбили беспилотники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok