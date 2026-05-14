Атомные «Бореи» ВМФ России прикрыли от дронов

Российские АПЛ «Борей» прикрыли антидроновыми сетями

Стратегические атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» Военно-морского флота (ВМФ) России прикрыли от дронов. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

Канал обратил внимание на спутниковый снимок, демонстрирующий две подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) в пункте базирования. Судя по изображению, над ракетными крейсерами натянули антидроновую сеть.

Подлодки четвертого поколения проекта 955 (955А) являются носителями комплекса Д-30 с баллистическими ракетами «Булава». Дальность ракеты составляет 9300 километров. Также в арсенал АПЛ входят торпеды. Эти корабли составляют основу морского компонента ядерной триады России. В составе ТОФ находится пять «Бореев».

В марте главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о строительстве двух новых подлодок проекта 955А. Стратегические АПЛ приходят на смену крейсерам прошлого поколения проекта 667БДРМ «Дельфин».