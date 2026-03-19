Главком рассказал о новых подлодках с ядерной «Булавой»

Моисеев: В России строят стратегические АПЛ «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин»

Российские предприятия строят две новые атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 955А «Борей-А», которые смогут нести баллистические ракеты «Булава» с ядерной боевой частью. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев в беседе с газетой «Красная звезда».

Он отметил, что стратегические подлодки «Борей» и «Борей-А» приходят на смену подводным крейсерам прошлого поколения проекта 667БДРМ «Дельфин», которые несут ракеты «Синева». В составе ВМФ России находится восемь крейсеров проектов 955 и 955А.

«В перспективе боевой состав ВМФ пополнят еще два ракетоносца — "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", которые сейчас строятся на Севмаше», — сказал главком.

В сентябре 2025 года капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что подлодки проекта «Борей-А» остаются единственными в мире ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения. Американские АПЛ «Огайо», лежащие в основе наступательных ядерных сил США, относятся к прошлому поколению.