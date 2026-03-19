Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:22, 19 марта 2026Наука и техника

Главком рассказал о новых подлодках с ядерной «Булавой»

Моисеев: В России строят стратегические АПЛ «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские предприятия строят две новые атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 955А «Борей-А», которые смогут нести баллистические ракеты «Булава» с ядерной боевой частью. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев в беседе с газетой «Красная звезда».

Он отметил, что стратегические подлодки «Борей» и «Борей-А» приходят на смену подводным крейсерам прошлого поколения проекта 667БДРМ «Дельфин», которые несут ракеты «Синева». В составе ВМФ России находится восемь крейсеров проектов 955 и 955А.

«В перспективе боевой состав ВМФ пополнят еще два ракетоносца — "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", которые сейчас строятся на Севмаше», — сказал главком.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В сентябре 2025 года капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что подлодки проекта «Борей-А» остаются единственными в мире ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения. Американские АПЛ «Огайо», лежащие в основе наступательных ядерных сил США, относятся к прошлому поколению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    В Минздраве опровергли обязательную отправку к психологу не планирующих детей женщин

    В Иране выразили благодарность за помощь России

    Врач предупредила о едва заметных симптомах рака

    Место тайного захоронения изрезанного 17-летнего юноши попало на видео

    На Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации

    Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед четвертьфиналами

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку о страхе

    Глава дипломатии ЕС призвала найти альтернативу капитуляции Украины перед Россией

    Главком рассказал о новых подлодках с ядерной «Булавой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok