ERR: Эстония ведет переговоры с США насчет приостановки поставок ракет HIMARS

Эстонский государственный центр оборонных инвестиций инициировал переговоры с представителями США насчет приостановки поставок в страну американских ракет для комплексов HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора ведомства Элмара Вахера.

Республика начала испытывать хронические проблемы с поставками боеприпасов для этих артиллерийских систем после того, как США ограничили их продажу из-за резкого подорожания и конфликта с Ираном.

При этом, по словам Вахера, прямо сейчас в Эстонии идет строительство сотен новых складов боеприпасов.

«Я не могу назвать общее количество и местонахождение складов боеприпасов, поскольку это часть оборонного потенциала. Но мы строим сотни новых, и существующих тоже довольно много, так что эстонские строители и строительные компании в ближайшем будущем точно получат много работы», — отметил он.

Ранее стало известно, что прибалтийские республики не смогут рассчитывать на помощь США, если они продолжат устраивать провокации против России. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что при такой ситуации пятая статья устава НАТО не будет использована для защиты этих стран.