Закрыто дело о расправе над молодой россиянкой после знакомства в кафе «Конек-Горбунок»

Тобольский суд закрыл дело об убийстве девушки в 1992 году за истечением 30-летнего срока

Тобольский городской суд закрыл уголовное дело о расправе над молодой россиянкой в 1992 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам закрытого процесса было принято решение о прекращении уголовного преследования обвиняемого в совершении преступления Максима Гаврилова в связи с истечением 30-летнего срока давности.

Трагедия произошла в Тобольске осенью 1992 года. Гаврилов, освободившийся из мест лишения свободы, познакомился в кафе «Конек-Горбунок» с девушкой и пригласил ее в гости. По дороге они поругались, причину ссоры мужчина так и не вспомнил. Он ударил спутницу кухонным ножом в шею, а когда она упала, ее же платком перекрыл ей дыхание, после чего скрылся. Позже тело жертвы нашли в котловане.

В 1994 году Гаврилов снова попал за решетку и отбывал наказание в городе Лабытнанги. В 1997 году он решил начать жизнь с чистого листа и написал явку с повинной, в которой признался в расправе над девушкой. Однако его причастность к преступлению тогда доказать не удалось.

В апреле 2026 года расследование возобновили. На допросе 17 апреля 2026 года Гаврилов вновь полностью признал свою вину, раскаялся и в ходе следственного эксперимента детально показал, где познакомился с жертвой и как расправился с ней.

На стадии следствия было принято решение о прекращении дела из-за истечения срока давности, однако Гаврилов и сестра его жертвы выступили против этого, настояв на суде. Но и по итогам процесса было принято аналогичное решение.

Ранее сообщалось, что в Новосибирск доставили осужденного, отбывающего наказание в Иркутской области, по подозрению в причастности к жестокой расправе, совершенной в 2014 году.