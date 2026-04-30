18:07, 30 апреля 2026

Российский «Гремящий» применил «Пакет-НК»

Корвет «Гремящий» применил торпеду «Пакет-НК» по субмарине условного противника
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Корвет «Гремящий» в ходе учений применил торпеду комплекса «Пакет-НК» по субмарине условного противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Учения Тихоокеанского флота прошли в морском полигоне Авачинского залива. На первом этапе мероприятия корвет вышел из пункта базирования и с участием палубного противолодочного вертолета Ка-27ПЛ провел поиск подлодки противника. На втором этапе вражеская субмарина была атакована противолодочной ракето-торпедой и торпедой противолодочного комплекса «Пакет-НК».

Ранее корвет «Сообразительный» выполнил артиллерийские стрельбы в морском полигоне Балтийского флота Военно-морского флота России.

В марте портал USNI News сообщил, что Военно-морские силы США нарастят закупки самотранспортируемых якорных противолодочных мин.

