«Сообразительный» отстрелялся из шестиствольной АК-630

БФ: Корвет «Сообразительный» выполнил стрельбы из установки АК-630

Корвет «Сообразительный» проекта 20380 выполнил артиллерийские стрельбы в морском полигоне Балтийского флота (БФ) Военно-морского флота России. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегического объединения.

Экипаж корвета поразил макет плавающей мины огнем шестиствольной артиллерийской установки АК-630 калибра 30 миллиметров.

«Ведение артиллерийской стрельбы осложнялось вводными по радиационной, химической и биологической опасности, поступлению воды и возгораниям в отсеках», — говорится в сообщении.

«Сообразительный» стал первым серийным корветом проекта 20380. Он несет восемь противокорабельных ракет Х-35 комплекса «Уран». Также в арсенал корабля входит зенитный ракетный комплекс «Редут», торпеды и артиллерийская установка А-190 калибра 100 миллиметров.

В марте стало известно, что малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт» провел испытательную стрельбу из зенитного комплекса «Панцирь-М» в Балтийском море.