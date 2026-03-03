Российская «Буря» испытала «Панцирь-М»

Малый ракетный корабль (МРК) «Буря» проекта 22800 «Каракурт» провел испытательную стрельбу из комплекса «Панцирь-М» в Балтийском море. Об этом сообщило Минобороны (МО) России.
В качестве цели использовали ракету-мишень, выпущенную с корвета «Бойкий» Балтийского флота. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-М» успешно поразил цель двумя ракетами.
«Стрельба комплексом "Панцирь-М" была выполнена в рамках государственных испытаний МРК "Буря"», — говорится в сообщении.
Построенный для Балтийского флота МРК «Буря» спустили на воду в 2018 году. Корабль получил восемь ячеек стрельбового комплекса 3С14, который позволяет нести ракеты «Калибр» и «Оникс». Также в арсенал «Бури» входят артиллерийская установка АК-176МА калибра 76,2 миллиметра и крупнокалиберные пулеметы.
В декабре пресс-служба Тихоокеанского флота России сообщила, что корабль «Ржев» проекта 22800 приступил к заводским ходовым испытаниям.