Российская «Буря» испытала «Панцирь-М»

МО России: Корабль «Буря» поразил цель «Панцирем-М» на испытаниях

Малый ракетный корабль (МРК) «Буря» проекта 22800 «Каракурт» провел испытательную стрельбу из комплекса «Панцирь-М» в Балтийском море. Об этом сообщило Минобороны (МО) России.

В качестве цели использовали ракету-мишень, выпущенную с корвета «Бойкий» Балтийского флота. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-М» успешно поразил цель двумя ракетами.

«Стрельба комплексом "Панцирь-М" была выполнена в рамках государственных испытаний МРК "Буря"», — говорится в сообщении.

Построенный для Балтийского флота МРК «Буря» спустили на воду в 2018 году. Корабль получил восемь ячеек стрельбового комплекса 3С14, который позволяет нести ракеты «Калибр» и «Оникс». Также в арсенал «Бури» входят артиллерийская установка АК-176МА калибра 76,2 миллиметра и крупнокалиберные пулеметы.

В декабре пресс-служба Тихоокеанского флота России сообщила, что корабль «Ржев» проекта 22800 приступил к заводским ходовым испытаниям.