Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:55, 19 декабря 2025Наука и техника

Новый носитель «Калибров» приступил к испытаниям

ТОФ: Способный нести «Калибры» МРК «Ржев» начал заводские ходовые испытания
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Корабль проекта 22800

Корабль проекта 22800. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев» проекта 22800 «Каракурт», который способен нести ракеты «Калибр», приступил к заводским ходовым испытаниям. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

Экипаж и специалисты Амурского судостроительного завода начали первый этап испытаний МРК. Новый корабль вышел из достроечной базы предприятия во Владивостоке в Японское море в сопровождении буксиров ТОФ.

«В ходе проведения испытаний будет выполнена проверка работоспособности систем главной энергетической установки, общекорабельных систем, а также навигационного комплекса», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

«Ржев» стал первым в серии МРК, которые строят на Амурском заводе. Каждый «Каракурт» несет универсальный корабельный стрельбовый комплекс, вмещающий восемь крылатых ракет «Оникс» или «Калибр». Также в арсенал МРК входят пулеметы, артиллерийская установка и зенитный комплекс «Панцирь-МЕ».

В августе стало известно, что Военно-морской флот России получил патрульный корабль «Виктор Великий», а также МРК «Ставрополь» и «Тайфун».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров ответил Макрону о возможности разговора с Путиным

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    На Украине возбудили дело о госизмене против «кошелька» Зеленского

    Россиянам дали главный совет при падении на льду

    В Латвии захотели использовать беспилотники на границе с Россией

    Exeed раскрыл подробности о новом Exlantix ET8 для России

    Новый носитель «Калибров» приступил к испытаниям

    Артемий Лебедев счел бессмысленным отказываться от алкоголя

    Появилось видео аварии с шестью погибшими в Новосибирске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok