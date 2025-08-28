Наука и техника
13:42, 28 августа 2025

ВМФ России получил три современных корабля

В состав ВМФ России приняли патрульный корабль и два МРК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Три современных боевых корабля приняли в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Военные получили патрульный корабль «Виктор Великий», а также малые ракетные корабли (МРК) «Ставрополь» и «Тайфун». Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что торжественная церемония прошла под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, который дал команду на подъем Военно-морских флагов на кораблях по видеосвязи.

В Балтийске Андреевские флаги подняли на корабле «Виктор Великий», построенном для Черноморского флота (ЧФ), и МРК «Ставрополь» Балтийского флота. Церемония по приему в состав ЧФ МРК «Тайфун» прошла в Махачкале.

Корабли построили на судостроительном предприятии «Зеленодольский завод имени Горького». Патрульный корабль и МРК успешно прошли заводские ходовые и государственные испытания.

Ранее в августе стало известно, что Северный флот России получил новый морской тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700.

