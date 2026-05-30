11:52, 30 мая 2026Силовые структуры

Двое молодых россиян за плату в 300 долларов собрали бомбу для теракта

СК: Двух молодых жителей Краснодарского края обвинили в подготовке к теракту
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Двух молодых жителей Краснодарского края обвинили в подготовке к теракту, за который им обещали заплатить несколько сотен долларов, заявили в СК РФ.

По версии следствия, в марте 2026 года 18-летний парень списался в мессенджере с членом неназванной запрещенной в РФ террористической организации. Тот предложил ему за вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов собрать бомбу и передать ее через тайник, чтобы взорвать в Туапсе.

Согласившись, обвиняемый привлек к сбору бомбы 17-летнего знакомого. Они также засняли на фото и видео место будущего теракта, расположение камер и охрану, и переслали кадры куратору. Тот перевел одному из парней на криптовалютный кошелек 30 долларов — оставшуюся сумму обещал перевести после закладки СВУ.

18-летний россиянин изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был подорвать административное здание. Но на этом этапе их раскрыли и задержали сотрудники краевого управления ФСБ.

В ходе допроса обвиняемые признали вину, они арестованы. Возбуждено дело по статье о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.

Ранее ФСБ показала на видео задержание и обыски у подозреваемых в подготовке терактов в отношении сотрудников Роскомнадзора.

