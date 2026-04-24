Готовившие покушение на сотрудников Роскомнадзора по заказу Украины попали на видео

Задержание готовивших покушение на сотрудников Роскомнадзора показали на видео

ФСБ показала на видео задержание и обыски у подозреваемых в подготовке терактов в отношении сотрудников Роскомнадзора. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ заходят в квартиры, где проживали молодые люди, готовившиеся принять участие в покушениях на сотрудников Роскомнадзора. У одного из них был обнаружен пистолет, гранаты и молоток, обтянутый скотчем. Молодые люди на допросе пояснили, что состояли в группе, где планировали теракты. На одном из постов изображение радикалов с гербом Украины.

Также на видео было продемонстрировано тело голого мужчины на полу с подписью, что организатор ячейки был нейтрализован при задержании.

По данным ФСБ, в четырех российских городах — Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле — были задержаны семь сторонников праворадикальной идеологии, завербованных спецслужбами Украины для совершения покушений на сотрудников Роскомнадзора.