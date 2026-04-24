Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:28, 24 апреля 2026

Готовившие покушение на сотрудников Роскомнадзора по заказу Украины попали на видео

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео задержание и обыски у подозреваемых в подготовке терактов в отношении сотрудников Роскомнадзора. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ заходят в квартиры, где проживали молодые люди, готовившиеся принять участие в покушениях на сотрудников Роскомнадзора. У одного из них был обнаружен пистолет, гранаты и молоток, обтянутый скотчем. Молодые люди на допросе пояснили, что состояли в группе, где планировали теракты. На одном из постов изображение радикалов с гербом Украины.

Также на видео было продемонстрировано тело голого мужчины на полу с подписью, что организатор ячейки был нейтрализован при задержании.

По данным ФСБ, в четырех российских городах — Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле — были задержаны семь сторонников праворадикальной идеологии, завербованных спецслужбами Украины для совершения покушений на сотрудников Роскомнадзора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok