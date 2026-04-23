08:49, 24 апреля 2026

ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудников Роскомнадзора

Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о предотвращении теракта в отношении руководителей Роскомнадзора. Как сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, с помощью взрывного устройства злоумышленники планировали подорвать автомобиль.

По данным ФСБ, в четырех российских городах — Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле — были задержаны семь сторонников праворадикальной идеологии, завербованных спецслужбами Украины.

«Главарь террористической группы — житель г. Москвы, 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных уже возбудили уголовные дела за незаконное хранение и оборот оружия и взрывных устройств. Сейчас также рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности за подготовку теракта.

Ранее в Ставропольском крае был предотвращен теракт с участием гражданки Германии 1969 года рождения. По данным следствия, террористы планировали взрыв у объекта одного из силовых ведомств в Пятигорске.

