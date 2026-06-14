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23:54, 14 июня 2026Бывший СССР

На Западе сообщили о хитрости российских военных в зоне СВО

Forbes: Российские бойцы создают на СВО беспилотные коридоры для преодоления обороны ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские военные применяют новую тактику в зоне специальной военной операции (СВО) для преодоления обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это указывает Forbes.

В материале отмечается, что бойцы ВС РФ создают «беспилотные коридоры», благодаря которым российские дроны фактически контролируют воздушное пространство. По данным издания, группы проникновения, как правило, состоят из двух-трех солдат. Это позволяет военным быстро передвигаться, используя лесистую местность для укрытия. В статье утверждается, что за последние несколько месяцев Россия провела множество подобных операций.

Ранее российские военные придумали способ обхода средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ летящими дронами. Как рассказал советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш, речь идет о полете беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления. По его словам, Армия России применяет самые разнообразные тактики и хитрости для уничтожения украинских военных объектов.

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