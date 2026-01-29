ВС России придумали новый способ скрывать от ВСУ летящие дроны

Российские военные придумали способ обхода средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) летящими дронами. Об этом написал советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в Telegram.
«[Армия России] применяет самые разнообразные тактики и хитрости для уничтожения наших военных объектов. Одна из последних — это полет [беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)] на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления», — рассказал он.
Флеш уточнил, что российские военнослужащие начали запускать беспилотники на высоте всего нескольких десятков метров. Подобные низкие пролеты были замечены над руслами рек, равнинами и длинными впадинами в рельефе.
Ранее на Украине пожаловались на долетающие до Днепропетровска дроны. Сообщалось, что это стало доступно российским БПЛА с системой Starlink.