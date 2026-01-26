На Украине пожаловались на долетающие до Днепропетровска дроны

Бескрестнов: Российские БПЛА с системой Starlink стали долетать до Днепра

Беспилотники (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России стали долетать до Днепропетровска (украинское название — Днепр). Об этом написал советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в Telegram.

«Фиксируем факт того, что БПЛА БМ-35 на Starlink долетел уже до Днепра», — написал Бескрестнов.

По его словам, российские военные стали все чаще использовать спутниковую систему Starlink.

Ранее Бескрестнов заявил, что Россия впервые применила дроны «Герань» со спутниковой системой Starlink, когда атаковала вертолеты Вооруженных сил Украины в районе Кропивницкого.