На Украине заявили о первой атаке России «Геранями» со Starlink

Бескрестнов: РФ впервые применила «Герани» со Starlink при атаке вертолетов ВСУ

«Изнанка» / Telegram

Россия впервые применила дроны «Герань» со спутниковой системой Starlink, когда атаковала вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кропивницкого. Об этом заявил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Специалист пришел к такому выводу, проанализировав видео удара. По его словам, беспилотники автоматически обнаружили цель, а затем их вручную невели на нее. На ручном управлении дроны летели почти над землей, чтобы их не засекли радиолокационные станции.

«На изображении видим автозахват цели и ручное наведение по изображению. Но поблизости не было никаких беспилотников для создания mesh-радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение шахедов на Starlink», — написал Бескрестнов.

Ранее ВС РФ предотвратили массированный пуск дальнобойных вражеских дронов вглубь России. Они ударили по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Фаевка с помощью РК «Искандер», это сняли на видео.