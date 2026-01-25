Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:46, 25 января 2026Россия

«Искандер» не дал ВСУ нанести массированный удар дронами по России

«Изнанка»: Удар «Искандером» по кп в Фаевке сорвал атаку дронов ВСУ на Россию
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

«Изнанка» / Telegram

Вооруженные силы России (ВС РФ) оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Фаевка, чем предотвратили массированный пуск дальнобойных вражеских дронов вглубь России. Об этом пишет Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах видно, что российская разведка обнаружила несколько беспилотников на стартовых позициях в поселке Черниговской области. Однако ракету навели не на них, а прямиком на вражеский пункт управления, который находился в лесополосе.

«Удар был нанесен во время предпусковой подготовки, что позволило предотвратить массированный пуск по территории РФ», — пишут авторы канала.

Ранее профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Пентагона Теодор Постол рассказал, что российские ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» невозможно перехватить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл реакцию Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Силовики рассказали о ходящих на рейды сотрудниках ТЦК с символикой СС

    Дмитриев на встрече с президентом ОАЭ передал послание Путина

    «Искандер» не дал ВСУ нанести массированный удар дронами по России

    В США обвинили Данию в стерилизации женщин в Гренландии

    На Западе заявили о десятках тысяч погибших протестующих в Иране

    Заместителя Си Цзиньпина обвинили в передаче США данных о ядерном оружии Китая

    Зеленский наотрез отказался идти на территориальные уступки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok