«Искандер» не дал ВСУ нанести массированный удар дронами по России

«Изнанка»: Удар «Искандером» по кп в Фаевке сорвал атаку дронов ВСУ на Россию

«Изнанка» / Telegram

Вооруженные силы России (ВС РФ) оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Фаевка, чем предотвратили массированный пуск дальнобойных вражеских дронов вглубь России. Об этом пишет Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах видно, что российская разведка обнаружила несколько беспилотников на стартовых позициях в поселке Черниговской области. Однако ракету навели не на них, а прямиком на вражеский пункт управления, который находился в лесополосе.

«Удар был нанесен во время предпусковой подготовки, что позволило предотвратить массированный пуск по территории РФ», — пишут авторы канала.

Ранее профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Пентагона Теодор Постол рассказал, что российские ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» невозможно перехватить.