Наука и техника
04:27, 23 января 2026

В США высказались о возможности перехвата «Орешника» и «Искандера»

Профессор Постол: Ракеты «Орешник» и «Искандер» перехватить невозможно
Юлия Мискевич
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Баллистические ракеты «Орешник» и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» невозможно перехватить. Об этом заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Пентагона Теодор Постол в эфире YouTube-канала.

По словам специалиста, «Орешник» летит по очень высокой траектории и сбрасывает боеголовку на очень большой высоте.

«Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду. К тому моменту контейнеры "Орешника" уже выпустят суббоеприпасы», — рассказал Постол.

Помимо этого, профессор подчеркнул, что если намеренно маневрировать, как это может делать «Искандер», то ракета-перехватчик Patriot не сможет повторить боковые движения приближающегося «Искандера».

Ранее удар российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по крупному скоплению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области попал на видео.

