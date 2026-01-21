Реклама

09:58, 21 января 2026Бывший СССР

Двойной удар «Искандера» по крупному скоплению бойцов ВСУ попал на видео

Удар «Искандера» уничтожил до 150 бойцов ВСУ и попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Удар российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по крупному скоплению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что целью российских войск стало сосредоточение ракетного дивизиона противника. Всего было нанесено два удара, первый из которых охватила всю размещенную в лесополосе технику поражающими элементами, а второй — точечно добил сумевших отъехать на уцелевших машинах украинских бойцов.

Всего уничтожено было до 150 бойцов ВСУ. Кроме того, поражены оказались американская пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS, 20 единиц автотранспорта и 15 бронеавтомобилей.

Ранее на видео попал удар российского FPV-дрона по группе иностранных наемников ВСУ. На кадрах съемки с экшн-камеры, сделанных одним из украинских военных, видно, что беспилотник залетел в здание, где укрывались бойцы.

