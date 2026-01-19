Удар российского FPV-дрона по группе иностранных наемников сняли на видео

Опубликовано видео удара российского FPV-дрона по группе иностранных наемников

Удар российского FPV-дрона по группе иностранных наемников в одном из районов Купянска сняли на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Бригада "Север-В" ДК ВС РФ».

«После того как FPV-дрон залетел прямо к противнику, через несколько минут по нему дополнительно нанесли удар сбросом с беспилотника», — говорится в публикации.

До этого ракетный комплекс «Искандер-М» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео. Ликвидация произошла в районе поселка Шевченко Днепропетровской области. Уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления, а также дизель-генератор.