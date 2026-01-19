Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:58, 19 января 2026Бывший СССР

Удар российского FPV-дрона по группе иностранных наемников сняли на видео

Опубликовано видео удара российского FPV-дрона по группе иностранных наемников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Удар российского FPV-дрона по группе иностранных наемников в одном из районов Купянска сняли на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Бригада "Север-В" ДК ВС РФ».

«После того как FPV-дрон залетел прямо к противнику, через несколько минут по нему дополнительно нанесли удар сбросом с беспилотника», — говорится в публикации.

До этого ракетный комплекс «Искандер-М» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео. Ликвидация произошла в районе поселка Шевченко Днепропетровской области. Уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления, а также дизель-генератор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе обсуждают создание нового альянса из-за конфликта с США. Почему европейские лидеры хотят привлечь в него Украину?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Орбан дал важное обещание России, США и Китаю

    Выкованный из вражеского оружия крест установили в российском городе

    Названы потери ВСУ за сутки в зоне СВО

    Армия России освободила Дегтярное Харьковской области

    Союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными

    Удар российского FPV-дрона по группе иностранных наемников сняли на видео

    В Раде назвали причину скорого проигрыша Украины в конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok