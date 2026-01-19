Реклама

«Искандер» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео

Опубликовано видео поражения ЗРК Patriot ВСУ с применением «Искандера»
Юлия Мискевич
Ракетный комплекс «Искандер-М» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео. Видео опубликовал Telegram-канал «ИЗНАНКА».

Ликвидация произошла в районе поселка Шевченко Днепропетровской области. Уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления, а также дизель-генератор.

Ранее были опубликованы редкие кадры экстренной посадки Су-35 летчиком ВКС России. После выполнения боевого задания летчик заходил на посадку, но ни штатный, ни аварийный, ни «выходящий за рамки летного руководства» способы выпуска шасси не сработали.

