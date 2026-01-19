«Искандер» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео

Ракетный комплекс «Искандер-М» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео. Видео опубликовал Telegram-канал «ИЗНАНКА».

Ликвидация произошла в районе поселка Шевченко Днепропетровской области. Уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления, а также дизель-генератор.

