Бывший СССР
22:33, 16 января 2026

Опубликованы редкие кадры экстренной посадки Су-35 летчиком ВКС России

Появились редкие кадры экстренной посадки Су-35 летчиком ВКС России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России совершил подвиг, экстренно посадив Су-35. Кадры опубликовал военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

«Спас три миллиарда, рискуя своей жизнью», — подчеркнул Федоров.

Отмечается, что после выполнения боевого задания летчик заходил на посадку, но ни штатный, ни аварийный, ни «выходящий за рамки летного руководства» способы выпуска шасси не сработали.

«Но это был бы не русский офицер, если бы он не попробовал сохранить столь ценную боевую машину во время войны», — написал блогер.

Летчик не получил травм, а самолет остался полностью исправным.

