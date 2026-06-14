Бывшему президенту Армении не позволили покинуть страну

Бывшему президенту Армении Кочаряну не позволили покинуть страну

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну не позволили покинуть страну. Об этом армянскому Пятому каналу сообщил глава его офиса Баграт Микоян.

Лидер оппозиционного блока «Армения» рассчитывал выехать из страны на три дня по причинам личного характера, при этом поездка была запланирована задолго до сегодняшнего дня. «Незаконно, без какого-либо объяснения Кочаряну в аэропорту "Звартноц" запретили выезд», — заявил Микоян.

Ранее Кочарян рассказал об изоляции оппозиции от голосования. По его словам, власти используют «весь репрессивный механизм» для борьбы с оппозиционными политиками.