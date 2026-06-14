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23:43, 14 июня 2026Мир

Бывшему президенту Армении не позволили покинуть страну

Бывшему президенту Армении Кочаряну не позволили покинуть страну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну не позволили покинуть страну. Об этом армянскому Пятому каналу сообщил глава его офиса Баграт Микоян.

Лидер оппозиционного блока «Армения» рассчитывал выехать из страны на три дня по причинам личного характера, при этом поездка была запланирована задолго до сегодняшнего дня. «Незаконно, без какого-либо объяснения Кочаряну в аэропорту "Звартноц" запретили выезд», — заявил Микоян.

Ранее Кочарян рассказал об изоляции оппозиции от голосования. По его словам, власти используют «весь репрессивный механизм» для борьбы с оппозиционными политиками.

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