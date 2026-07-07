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21:25, 7 июля 2026Мир

Румыния потребовала от Киева запрограммировать дроны на уничтожение при залете за границу

Румыния потребовала от Киева запрограммировать дроны на уничтожение при залете за границу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Румыния направила официальный запрос в Минобороны Украины и потребовала от Киева запрограммировать дроны на самоуничтожение при залете за границу или случайном заходе в румынские территориальные воды. Об этом заявил исполняющий обязанности Минобороны страны Раду Мируцэ, его слова цитирует «Sputnik Молдова».

Глава ведомства пояснил, что такое решение микропроцессор дрона должен принимать автономно, даже при потере связи с оператором.

Мируцэ отметил, что такое решение Румыния приняла для защиты собственной нацбезопасности и пространства НАТО. Этот вопрос обострился после инцидента со взрывом безэкипажного катера в порту Констанца, а также на фоне падения дрона в городе Галац.

О самопроизвольном взрыве морского беспилотника стало известно 5 июня. В ВСУ признали потерю управления над четырьмя аппаратами. Первый взорвался в самом порту, второй — в открытом море возле него, а третий и четвертый — примерно в 145 километрах к востоку от Констанцы.

В конце мая в Румынии также произошел инцидент с беспилотником. Он упал в городе Галац недалеко от границы с Украиной. Президент страны Никушор Дан заявил, что этот дрон якобы был российским.

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