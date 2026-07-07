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21:32, 7 июля 2026Спорт

Международный союз биатлонистов оценил решение МОК вернуть российских спортсменов

Международный союз биатлонистов не допустит российских спортсменов, вопреки решению МОК
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Международный союз биатлонистов (IBU) оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Слова главы организации Олле Далина приводит ТАСС.

«Решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать», — сказал Далин.

МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

В декабре Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отказа в допуске на международные турниры. 2 декабря CAS признал неправомерным отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) россиянам в допуске до соревнований.

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