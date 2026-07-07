Международный союз биатлонистов оценил решение МОК вернуть российских спортсменов

Международный союз биатлонистов (IBU) оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Слова главы организации Олле Далина приводит ТАСС.
«Решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать», — сказал Далин.
МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.
В декабре Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отказа в допуске на международные турниры. 2 декабря CAS признал неправомерным отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) россиянам в допуске до соревнований.