Филимонов: Силами МО РФ на подлете к Череповцу сбили украинский беспилотник

Силы Минобороны России сбили украинский беспилотник на подлете к Череповцу, об этом сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов в «Максе».

Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы. Он призвал население соблюдать меры предосторожности и не приближаться к фрагментам БПЛА.

Ранее стало известно, что попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за два года. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы летело более 430 БПЛА, большую часть удалось уничтожить еще на дальних подступах к городу.

