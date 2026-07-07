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21:30, 7 июля 2026Россия

На подлете к Череповцу сбили украинский беспилотник

Филимонов: Силами МО РФ на подлете к Череповцу сбили украинский беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Силы Минобороны России сбили украинский беспилотник на подлете к Череповцу, об этом сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов в «Максе».

Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы. Он призвал население соблюдать меры предосторожности и не приближаться к фрагментам БПЛА.

Ранее стало известно, что попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за два года. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы летело более 430 БПЛА, большую часть удалось уничтожить еще на дальних подступах к городу.

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