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21:23, 7 июля 2026Культура

Названа возможная причина смерти сооснователя «Песняров»

Участник «Песняров» Дайнеко: Мисевич мог умереть из-за оторвавшегося тромба
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владислав Мисевич

Владислав Мисевич. Фото: Вероника Зорина / ТАСС

Причиной смерти одного из основателей и участников ансамбля «Песняры» Владислава Мисевича мог стать оторвавшийся тромб. Об этом сообщил его коллега по сцене Валерий Дайнеко в беседе с порталом Onliner.

Дайнеко уточнил, что разговаривал с женой Мисевича, которая сообщила, что накануне ее муж катался на роликах. После этого артист пришел домой, принял контрастный душ, и его самочувствие ухудшилось.

По словам участника «Песняров», Мисевич находился в прекрасной физической форме: зимой катался на лыжах и на коньках, а летом — на роликах.

Мисевич ушел из жизни в возрасте 81 года. По данным «Sputnik Беларусь», смерть артиста была скоропостижной. Согласно предварительной информации, похороны Мисевича состоятся 9 июля в Минске.

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