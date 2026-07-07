Названа возможная причина смерти сооснователя «Песняров»

Участник «Песняров» Дайнеко: Мисевич мог умереть из-за оторвавшегося тромба

Причиной смерти одного из основателей и участников ансамбля «Песняры» Владислава Мисевича мог стать оторвавшийся тромб. Об этом сообщил его коллега по сцене Валерий Дайнеко в беседе с порталом Onliner.

Дайнеко уточнил, что разговаривал с женой Мисевича, которая сообщила, что накануне ее муж катался на роликах. После этого артист пришел домой, принял контрастный душ, и его самочувствие ухудшилось.

По словам участника «Песняров», Мисевич находился в прекрасной физической форме: зимой катался на лыжах и на коньках, а летом — на роликах.

Мисевич ушел из жизни в возрасте 81 года. По данным «Sputnik Беларусь», смерть артиста была скоропостижной. Согласно предварительной информации, похороны Мисевича состоятся 9 июля в Минске.