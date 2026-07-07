Умер один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич

Один из основателей ВИА «Песняры» Владислав Мисевич скончался в возрасте 81 года

Один из основателей и участник «золотого состава» ВИА «Песняры» Владислав Мисевич ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

По словам источника издания, смерть артиста была скоропостижной. Другие подробности не уточняются. По предварительной информации, похороны Мисевича состоятся 9 июля в Минске.

Владислав Мисевич родился 8 мая 1945 года в Оренбурге. В 1960-х в Минске он познакомился с Владимиром Мулявиным, музыканты стали частью ансамбля «Лявоны», который позже переименовали в «Песняры». Мисевич работал в коллективе в качестве саксофониста, флейтиста, бэк-вокалиста и композитора.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Екатерина Жемчужная, известная в том числе по ролям в советских фильмах «Цыганка Аза» и «Карнавал», умерла в возрасте 82 лет. С 1964 года актриса служила в цыганском театре «Ромэн».