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Культура
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11:17, 4 июля 2026Культура

Умерла звезда «Цыганки Азы» и «Карнавала»

Актриса Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В возрасте 82 лет умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная, известная в том числе по ролям в советских фильмах «Цыганка Аза» и «Карнавал». Об этом говорится в сообщении цыганского театра «Ромэн» в Telegram.

«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 83-м году ушла из жизни народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная. (...) Жизненный путь Екатерины Андреевны — пример удивительной преданности и настоящей любви к искусству», — говорится в сообщении.

О дате, времени и месте прощания со звездой советских фильмов в театре пообещали сообщить позднее.

С 1964 года Жемчужная служила в цыганском театре «Ромэн», куда ее после театральной школы-студии пригласил режиссер Семен Баркан. Кроме того, актриса стала известна благодаря ролям в десятках фильмов, в том числе «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза», «Табор уходит в небо» и других кинокартинах.

Жемчужная была замужем за актером «Ромэна» Георгием Жемчужным, которого не стало в 2021 году. У пары родилась дочь Ольга, которая также стала актрисой.

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