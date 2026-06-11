Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:22, 11 июня 2026Бывший СССР

Украинский политолог почувствовал приближение большой беды

Политолог Гайдай: Пропаганда скорой «победы» Украины несет предчувствие большой беды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Пропаганда скорой «победы» Украины несет предчувствие большой беды, об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай.

Он отметил, что массовые заголовки в СМИ о том, что украинские войска наступают, для эксперта видятся как анонс очередного колоссального неуспеха ВСУ.

«Каждый раз, когда я вижу, что это превращается в тупую пропаганду на уровне обмана и в подкармливания наших розовых иллюзий, я начинаю предвещать какую-то беду. И сейчас у меня такое ощущение есть», — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что недавно разговаривал с военнослужащим ВСУ, и тот сказал, что необходимо срочно договариваться на любых приемлемых условиях и останавливать боевые действия, иначе можно просто потерять страну.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что демобилизация на Украине невозможна. «Сейчас не стоит подробно говорить о демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет Зеленского вернулся в Польшу после полетов в обход страны. Глава Украины летал через Молдавию после скандала с Варшавой

    Президент Ирана увидел признаки отчаяния в угрозах Трампа

    В российском регионе произошло возгорание на НПЗ из-за атаки беспилотника

    Украинский политолог почувствовал приближение большой беды

    Европейская страна выступила против передачи средств Украине из Фонда мира ЕС

    Мэр города занялась сексом с 16-летним другом сына у него на глазах

    В России испытали торпеду УМТ для беспилотников

    Иран вновь закрыл проход через Ормузский пролив

    Названа производственная база для Украины

    Россияне в 2026 году начали больше работать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok