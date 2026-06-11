Политолог Гайдай: Пропаганда скорой «победы» Украины несет предчувствие большой беды

Пропаганда скорой «победы» Украины несет предчувствие большой беды, об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай.

Он отметил, что массовые заголовки в СМИ о том, что украинские войска наступают, для эксперта видятся как анонс очередного колоссального неуспеха ВСУ.

«Каждый раз, когда я вижу, что это превращается в тупую пропаганду на уровне обмана и в подкармливания наших розовых иллюзий, я начинаю предвещать какую-то беду. И сейчас у меня такое ощущение есть», — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что недавно разговаривал с военнослужащим ВСУ, и тот сказал, что необходимо срочно договариваться на любых приемлемых условиях и останавливать боевые действия, иначе можно просто потерять страну.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что демобилизация на Украине невозможна. «Сейчас не стоит подробно говорить о демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий», — сказал он.