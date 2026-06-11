Президент Ирана увидел признаки отчаяния в угрозах Трампа

Пезешкиан назвал угрозы Трампа ударить по Ирану признаком отчаяния, а не силы

Иранский президент Масуд Пезешкиан назвал угрозы американского лидера Дональда Трампа ударить по критической инфраструктуре страны «признаком отчаяния», а не силы. Его слова приводит агентство IRNA.

По его словам, такие объекты жизненно важны для людей, а Иран будет твердо противостоять любому давлению или угрозам.

«Угрозы нанести удары по ней, начиная от транспортных сетей и заканчивая электроэнергетикой и водоснабжением, — это не демонстрация силы, а признак отчаяния перед волей нации», — подчеркнул Пезешкиан.

Ранее Трамп заявил, что США намерены вновь нанести сильный удар по Ирану. «Мы собираемся сегодня атаковать их, и атаковать их очень сильно. Мы возобновим бомбардировки. У нас есть право это делать. Они сбили наш вертолет», — указал глава государства.

До этого американский лидер сообщил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, оба пилота потерпевшего крушения вертолета находятся в безопасности.