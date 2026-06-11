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02:07, 11 июня 2026Мир

Европейская страна выступила против передачи средств Украине из Фонда мира ЕС

Минобороны Польши выступило против передачи средств Украине из Фонда мира ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава выступила против предложения передать Украине все или часть средств из разблокированных 6,6 миллиарда евро из Фонда мира. Об этом он высказался в эфире радиостанции RMF FM.

Томчик подчеркнул, что эти деньги являются «нашими». Он заверил, что европейская страна намерена до конца бороться за 500 миллионов евро, причитающиеся ей из этих средств. Чиновник также обвинил Брюссель в «попытке изменить правила во время игры».

Ранее Венгрия сняла вето на выделение Украине 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Решение об использовании средств Европейского фонда мира для поддержки Киева уже принято на уровне послов, сообщила венгерская газета Népszava.

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