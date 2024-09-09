В России исчерпались оставшиеся от СССР резервы в энергетике

Глава Минэнерго Цивилев заявил об исчерпании оставшихся после СССР резервов

Российская энергетика испытывает недостаток финансирования и, соответственно, проблемы с обновлением, а резервы, остававшиеся после распада СССР, уже исчерпаны. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

По его словам, ситуация на Дальнем Востоке, на которую сетовал президент страны Владимир Путин, только служит примером общего положения дел. «Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», — подчеркнул чиновник.

Его ведомство относит Дальневосточный федеральный округ (ДФО) к регионам с высокими рисками в электроэнергетике. ДФО выходит в осенне-зимний период без достаточного резерва генерирующих мощностей на случай аварий. Это обстоятельство связано с задержкой и переносом капитальных ремонтов ряда теплоэлектростанций (ТЭС).

Ранее Путин поручил правительству и крупнейшим энергокомпаниям подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что их нехватка сдерживает строительство объектов инфраструктуры и промышленности, и предложил подумать о строительстве АЭС в регионе.