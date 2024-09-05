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10:29, 5 сентября 2024Экономика

Путин назвал помеху строительству на Дальнем Востоке

Путин: нехватка энергии препятствует строительству на Дальнем Востоке

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Нехватка электроэнергии препятствует строительству на Дальнем Востоке. Такую проблему в регионе выделил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), трансляция доступна на Rutube.

По словам главы государства, объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет. Некоторые населенные пункты, районы и крупные инвесторы сталкиваются с нехваткой энергии. Это сдерживает строительство крупных промышленных объектов, а также инфраструктуры.

Путин поручил правительству, а также крупнейшим энергокомпаниям и деловым кругам разработать долгосрочную программу развития энергетических мощностей в регионе. Программа должна побороть дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке, в первую очередь, путем ввода в эксплуатацию новых объектов генерации.

Ранее Путин призвал подумать о строительстве атомных электростанций на Дальнем Востоке. По его словам, правительство уже обсуждает такую возможность.

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