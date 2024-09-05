Путин высказался о строительстве АЭС на Дальнем Востоке

Путин призвал подумать о строительстве атомных электростанций на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), высказался по вопросу о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Трансляция ведется в социальной сети Rutube.

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, мы вчера тоже с коллегами об этом говорили», — заявил глава государства.

Сейчас на Дальнем Востоке (обе на Чукотке) работают две таких станции — стационарная Билибинская АЭС и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», напоминает РБК.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал на ВЭФ, что госкорпорация предлагает рассмотреть возможность строительства в регионе атомных энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000.