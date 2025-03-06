Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:27, 6 марта 2025Экономика

В России попросили не банкротить штрафами устаревшую электростанцию

«Ъ»: ТЭЦ впервые может добиться переноса выплаты штрафа за отказ от модернизации
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Татэнерго» попросила растянуть выплату штрафа за отказ от проекта модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2 на два года, то есть с марта 2025-го на февраль 2027-го. Об этом со ссылкой на материалы к запланированному на 14 марта заседанию наблюдательного совета «Совета рынка», регулятора энергорынков, пишет «Коммерсантъ».

По оценке издания, подобная просьба впервые имеет шанс на успех, потому что последствия отказа выглядят заметно хуже. В «Совете рынка» признали, что рассрочка станет наименее негативным решением.

В компании указали, что сумма штрафа составлит 1,12 миллиарда рублей, что в несколько раз превышает ежемесячную выручку электростанции. Изъятие таких средств повлечет за собой банкротство компании, в результате чего выработка электроэнергии прекратится. Предприятие не сможет платить зарплату, финансировать ремонты и закупать топливо.

Таким образом, цены на электроэнергию в регионе вырастут, а надежность энергоснабжения снизится. Кроме того, в состоянии банкротства предприятие так и не сможет погасить долг.

Материалы по теме:
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Отказ от модернизации в «Татнефти» объясняют критическим изменением условий. Нижнекамскую ТЭЦ-2 включили в программу модернизации старых ТЭЦ в 2019 году с условием, что новый блок начнет поставку мощности в декабре 2024-го. Однако за это время стоимость оборудования и работ взлетела, так что даже с утвержденным переносом на три года проект оказался нерентабельным. Нынешний высокий уровень ключевой ставки и, соответственно, проблемы с доступностью коммерческих кредитов сделали модернизацию электростанции заведомо убыточной.

Осенью 2024 года правительство отменило модернизацию Заинской ГРЭС стоимостью 37,5 миллиарда рублей и вывело ее из программы обновления старых мощностей. Причиной такого решения стала невозможность использовать сверхмощную газовую турбину General Electric из-за санкций и отсутствия ее аналогов в России и дружественных странах.

До этого глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказал, что советские резервы в энергетике исчерпаны, но в отрасли наблюдаются проблемы с финансированием и обновлениями, причем на всей территории страны, хотя где-то они принимают более острый характер.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о заявлениях Макрона по Украине и России

    Названа цена самой дешевой студии в Москве

    Лавров раскрыл отношение России к отправке европейских миротворцев на Украину

    Суд арестовал подозреваемого в призывах к террористической деятельности россиянина

    Россиянка станцевала в откровенном наряде на площади Победы, сняла видео и поплатилась

    Россия согласилась с США о необходимости остановить украинский конфликт

    Путин вручит звезду Героя вдове погибшего в Курской области командира

    В Кремле высказались о контактах России и Франции

    В Кремле оценили отношения с США

    Власти в связи с оборонными расходами напомнили французам о цене свободы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше