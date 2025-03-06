В России попросили не банкротить штрафами устаревшую электростанцию

«Ъ»: ТЭЦ впервые может добиться переноса выплаты штрафа за отказ от модернизации

«Татэнерго» попросила растянуть выплату штрафа за отказ от проекта модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2 на два года, то есть с марта 2025-го на февраль 2027-го. Об этом со ссылкой на материалы к запланированному на 14 марта заседанию наблюдательного совета «Совета рынка», регулятора энергорынков, пишет «Коммерсантъ».

По оценке издания, подобная просьба впервые имеет шанс на успех, потому что последствия отказа выглядят заметно хуже. В «Совете рынка» признали, что рассрочка станет наименее негативным решением.

В компании указали, что сумма штрафа составлит 1,12 миллиарда рублей, что в несколько раз превышает ежемесячную выручку электростанции. Изъятие таких средств повлечет за собой банкротство компании, в результате чего выработка электроэнергии прекратится. Предприятие не сможет платить зарплату, финансировать ремонты и закупать топливо.

Таким образом, цены на электроэнергию в регионе вырастут, а надежность энергоснабжения снизится. Кроме того, в состоянии банкротства предприятие так и не сможет погасить долг.

Отказ от модернизации в «Татнефти» объясняют критическим изменением условий. Нижнекамскую ТЭЦ-2 включили в программу модернизации старых ТЭЦ в 2019 году с условием, что новый блок начнет поставку мощности в декабре 2024-го. Однако за это время стоимость оборудования и работ взлетела, так что даже с утвержденным переносом на три года проект оказался нерентабельным. Нынешний высокий уровень ключевой ставки и, соответственно, проблемы с доступностью коммерческих кредитов сделали модернизацию электростанции заведомо убыточной.

Осенью 2024 года правительство отменило модернизацию Заинской ГРЭС стоимостью 37,5 миллиарда рублей и вывело ее из программы обновления старых мощностей. Причиной такого решения стала невозможность использовать сверхмощную газовую турбину General Electric из-за санкций и отсутствия ее аналогов в России и дружественных странах.

До этого глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказал, что советские резервы в энергетике исчерпаны, но в отрасли наблюдаются проблемы с финансированием и обновлениями, причем на всей территории страны, хотя где-то они принимают более острый характер.