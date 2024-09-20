В России отменили модернизацию электростанции из-за санкций

«Ъ»: модернизацию Заинской ГРЭС отменили из-за отсутствия замены турбине из США

Правительство России отменило модернизацию Заинской ГРЭС стоимостью 37,5 миллиарда рублей и вывело ее из программы обновления старых мощностей, при этом «Татэнерго» не придется платить штраф. Об этом со ссылкой на протокол заочного голосования правкомиссии по развитию электроэнергетики от 11 сентября и собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Причиной такого решения является невозможность использования сверхмощной газовой турбины 9HA.02 производства американской компании General Electric (GE) на 576 мегаватт. Санкции, введенные после начала боевых действий на Украине, блокировали поставку, а отечественный аналог оборудования отсутствует, как нет и возможности заменить ее в дружественных странах.

Обновление Заинской ГРЭС попало в программу модернизации старых ТЭС в 2019 году вне конкурса, через ручной отбор правкомиссии. Чтобы получить средства на новый энергоблок, «Татэнерго» обязалось вывести из эксплуатации четыре старых.

Предполагалось, что блок начнет поставки с января 2025 года. С 2022-го компания вела переговоры либо о закрытии проекта модернизации, либо о переносе обязательств перед оптовым энергорынком на ТЭЦ в Набережных Челнах.

В итоге стороны остановились на первом варианте. Собеседник издания называет решение прецедентным, ведь ранее речь шла только о переносе сроков или замене проекта, а вот добиться отмены, тем более без уплаты штрафа, не удавалось никому.

Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев подтвердил информацию о решении и уточнил, что теперь компания не намерена выводить из эксплуатации старые энергоблоки. По его словам, Заинская ГРЭС будет модернизирована в рамках другого проекта, потому что такие работы жизненно необходимы, но сроки и детали этого проекта он не назвал.

В «Сообществе потребителей энергии» объяснили, что выступают против планов поставщиков отказаться от обязательств по модернизации, но этот случай особый, потому что «Татэнерго» сделало все зависящее от компании, чтобы спасти проект.

В свою очередь, директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что отказ от модернизации только начинается, процесс неизбежен в связи с изменившимися обстоятельствами.

В начале сентября глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил об исчерпании резервов в энергетике, оставшихся после распада СССР, и констатировал недостаток финансирования и, соответственно, проблемы с обновлением в отрасли.