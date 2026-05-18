Блогер Пучков заявил, что не пьет кофе из-за резкой реакции на нервную систему

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал о необычной причине отказа от кофе. В эфире радио Sputnik, запись которого опубликована в «VK Видео», он заявил, что его нервная система резко реагирует на этот напиток.

Как отметил блогер, некоторых людей кофе успокаивает, причем они могут легко уснуть после употребления этого напитка. Однако на Пучкова, по его словам, кофеин действует противоположным образом.

«Кофе я пить боюсь. Я от него зверею, поэтому нет», — заявил Пучков. Он также добавил, что старается в день выпивать минимум два литра воды, не считая других жидкостей и напитков.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что уже много лет борется с мифами о кофе. Доктор также заявил, что на самом деле этот напиток полезен для профилактики нескольких видов рака и аритмии.

