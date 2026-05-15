18:50, 15 мая 2026

Доктор Мясников отреагировал на рассуждения о вреде кофе словами «сколько можно?»

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что он уже 15 лет борется с мифами о вреде кофе в своей передаче. Выпуск с рассуждениями специалиста об этом доступен на платформе «Смотрим».

«Я уже много лет борюсь со страной, с предрассудком о вреде кофе. У нас в стране почему-то четко в мозгах всех закомпостировано: "Кофе вредный. Это как шампанское с утра, это излишества такие, как сигареты". (...) Сколько можно? Уже все говорят о пользе кофе. Потому что [есть многочисленные научные] работы», — отреагировал на слова о вреде напитка доктор.

Мясников напомнил, что кофе полезен для профилактики нескольких видов рака и аритмии.

Ранее иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман рассказали о полезных свойствах кофе. Они, в частности, заявили, что напиток помогает от усталости.

